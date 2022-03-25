Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Глава спецназа "Ахмат" привел сведения о ситуации в регионе.

Ситуация на территории Курской области остается максимально под контролем российских Вооруженных сил. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал командующий спецназом "Ахмат", Герой страны, заместитель начальника главного военно-политического управления при министерстве по обороне, генерал-майор Апты Алаудинов.

В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Апты Алаудинов, глава спецназа "Ахмат"

Ранее руководитель российского Генерального штаба Валерий Герасимов уведомил граждан о том, что шестого августа в 5:30 утра подразделения армии киевского режима с общей численностью до тысячи человек перешли в наступление на российский регион с целью захвата территории. Продвижение противника было остановлено. Вооруженные силы Украины лишились до 315 человек, включая не менее сотни убитыми. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, среди которых обозначено семь танков.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости