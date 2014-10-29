Апты Алаудинов рассказал о том, что самолеты НАТО не сыграют роли в боевых действиях.

Военные поставки армии киевского режима американских истребителей F-16 не повлияют на ход специальной военной операции, так как у российских военнослужащих больше ресурсов. Соответствующее заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления министерства по обороне страны, генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году… Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО… Этим вооружением победить Россию невозможно, у нас ресурса… сил и средств намного больше. Апты Алаудинов, генерал-майор РФ

Внешнеполитическое ведомство России ранее говорило о том, что Вашингтон их натовские сателлиты формируют риски прямого вооруженного столкновения с Москвой. Такие шаги чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с РФ.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live