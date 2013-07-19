Информация о пострадавших уточняется.

Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу. Такое заявление местные журналисты сделали со ссылкой на собственные источники в органах безопасности. Известно, что атака зафиксирована на объекте, находящемся на территории международного аэропорта в столице Ирака.

Тремя ракетами была обстреляна американская военная база рядом с аэропортом Багдада. источник СМИ

Эксперт объяснил, что одной из ракет удалось упасть недалеко от взлетно-посадочной полосы базы. Телеканал al-Mayadeen пояснил, что атака была направлена против базы с названием Victory. Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи говорил о том, что Багдад пришел к соглашению с Вашингтоном о том, что на территории Ирака не будет иностранных военных баз. Также американцы и международная коалиция выведут собственные войска с территории. Для обсуждения сроков реализации договоренностей будет сформирован технический комитет.

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Фото: Telegram/Военный осведомитель