атаке подвергся морской порт Рас-Иса на побережье Красного моря.

По меньшей мере 22 человека погибли, а также десятки получили ранения в результате американских авиационных ударов по территории Йемена. Соответствующее заявление местной аудитории сделал подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения телеканал Al Masirah. В СМИ указали, что в ночь на пятницу, 18 апреля, в стране зафиксирована бомбардировка побережья Красного моря. Атака пришлась на провинцию Эль-Ходейда, а конкретно - на морской порт порт Рас-Иса, где располагается нефтеналивной терминал. Жертвами трагедии стали 17 рабочих и служащих, а также пятеро сотрудников скорой помощи. На объекте возник сильный пожар, борьба с огнем ведется до сих пор.

Пеступная американская агрессия была направлена против порта Рас-Иса, который является объектом исключительно гражданской инфраструктуры. Абдалла Отейфи, губернатор Эль-Ходейды в комментарии для Al Masirah

Йеменский чиновник полагает, что действия Вашингтона не заставят йеменский народ отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа. Напомним, что после обострения регионального конфликта на Ближнем Востоке 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать израильскую территорию и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Атаки прекратились после введения в секторе Газа режима прекращения огня с середины января 2025 года. Однако после срыва перемирия в начале марта мятежники вновь заявили о возобновлении воздушных ударов по израильским судам в Красном море. Они стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства при помощи ракетных установок.

Хегсет опроверг информацию об утечке данных по ударам США в Йемене.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian