Актриса из "Матрицы 4" пообещала, что фильм "изменит мир кино"

Исполнительница одной из главных ролей в четвертой "Матрице" Джессика Хенвик заявила, что этот фильм "изменит мир кино". Об этом пишет издание Comicbook.
По словам актрисы, режиссер Лана Вачовски делает действительно интересные вещи в техническом плане. Она использует такое оборудование, какое Хенвик раньше никогда не видела. Другие подробности со съемок четвертой "Матрицы" актриса решила не сообщать.
Из-за пандемии коронавируса премьеру четвертой части пришлось перенести на 2022 год. Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Они сыграют Нео и Тринити.
Ранее режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам.
Фото: Instagram / jhenwick
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