Актриса из "Матрицы 4" пообещала, что фильм "изменит мир кино"

По словам исполнительницы одной из главных ролей, режиссер Лана Вачовски использует такое оборудование, какое она раньше никогда не видела.

Исполнительница одной из главных ролей в четвертой "Матрице" Джессика Хенвик заявила, что этот фильм "изменит мир кино". Об этом пишет издание Comicbook.

По словам актрисы, режиссер Лана Вачовски делает действительно интересные вещи в техническом плане. Она использует такое оборудование, какое Хенвик раньше никогда не видела. Другие подробности со съемок четвертой "Матрицы" актриса решила не сообщать.

Из-за пандемии коронавируса премьеру четвертой части пришлось перенести на 2022 год. Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Они сыграют Нео и Тринити.

Ранее режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам.

Фото: Instagram / jhenwick