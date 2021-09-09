В Сети появился трейлер четвертой "Матрицы"

Премьера фильма запланирована на 16 декабря.

В интернете появился первый русскоязычный трейлер фильма "Матрица", получивший подзаголовок "Воскрешение". Он опубликован на Youtube-канале WBRussia.

В ролике зрители могут увидеть героев предыдущих частей франшизы - Томаса Андерсона (Нео) и Тринити. Их сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс соответственно. Кроме того, к своей роли вернулась Джада Пинкетт-Смит, которая сыграла Ниобе. Также в съемках приняли участие Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Кристина Риччи и другие актеры. Режиссером кинокартины выступила Лана Вачовски.

Премьера фильма в России планируется 16 декабря.

Ранее вышел обзорный трейлер шутера Far Cry 6.

Видео: Youtube / WBRussia

