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В Сети появился трейлер четвертой "Матрицы"

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Премьера фильма запланирована на 16 декабря.

В интернете появился первый русскоязычный трейлер фильма "Матрица", получивший подзаголовок "Воскрешение". Он опубликован на Youtube-канале WBRussia.

В ролике зрители могут увидеть героев предыдущих частей франшизы - Томаса Андерсона (Нео) и Тринити. Их сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс соответственно. Кроме того, к своей роли вернулась Джада Пинкетт-Смит, которая сыграла Ниобе. Также в съемках приняли участие Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Кристина Риччи и другие актеры. Режиссером кинокартины выступила Лана Вачовски.

Премьера фильма в России планируется 16 декабря. 

Ранее вышел обзорный трейлер шутера Far Cry 6.

Видео: Youtube / WBRussia
 

Теги: warner bros, матрица 4, трейлер
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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