Актриса из "Друзей" рассказала о съемках в сцене для продолжения сериала

Полноформатные съемки могут начаться уже весной, сообщила одна из исполнительниц главных ролей.

Актриса из сериала "Друзья" Лиза Кудроу рассказала о съемках в сцене для продолжения сериала. Как передает портал "Профиль" со ссылкой на журнал NME, премьеру новых серий с воссоединением героев запланировали на март 2021 года, однако потом перенесли на август.

Кудроу рассказала журналистам, что полноформатные съемки продолжения могут начаться ранней весной 2021 года. Она рассказала, что уже снялась в одной из сцен и намекнула, что некоторые сцены снова будут происходить в знаменитой кофейне Central Perk, однако запланировано появление и новых декораций, которых раньше не было в сериале.

Ранее другой актер из сериала – Мэттью Перри – называл другую дату съемок спецвыпуска сериала. Съемки откладывались несколько раз из-за пандемии коронавируса.

В сентябре 2019 года сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. С 1994 по 2004 гг. вышло 10 сезонов. Ситком с большим успехом транслировали в различных странах мира, в том числе в России.

Фото: Instagram / friends_serial