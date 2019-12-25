Эмма Уотсон отказалась от ролей в кино ради возлюбленного

Источник издания сообщил, что актриса решила сделать перерыв в карьере.

Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Александра Робинтона. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Источник издания сообщил, что актриса решила сделать перерыв в карьере, чтобы бльше времени проводить с возлюбленным, с которым она состоит в отношениях уже 18 месяцев. Источник не исключает, что Эмма Уотсон задумывается о создании семьи.

В апреле 2020 года стало известно, что возлюбленный актрисы Лео Александр Робинтон раньше занимался продажей марихуаны. Он работал в компании, которая специализируется на легальной продаже каннабиса, но в 2019 году он оставил свою работу.

Звезды фильмов о Гарри Поттере воссоединились спустя 19 лет после премьеры первой части.

Фото: Instagram/ @emmawatson