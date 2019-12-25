Звезды фильмов о Гарри Поттере воссоединились спустя 19 лет после премьеры первой части

Актеры провели совместную трансляцию.

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, провел совместную видеоконференцию со своими коллегами по съемочной площадке. Главные звезды кинофраншизы встретились в честь 19-летия со дня выхода первой части фильма о мальчике-волшебнике. Встреча транслировалась в прямом эфире на Veeps под праздничным хештегом #19YearsLater.

Участие в трансляции приняли Дэниел Рэдклифф, Том Фелтон, Руперт Гринт, Джеймс и Оливер Фелпсы, Альфред Энох и другие звезды "Гарри Поттера". Актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер, не смогла появиться на встрече.

Во время разговора актеры вспомнили волшебное время, проведенное вместе на съемочной площадке. Героем дня стал Руперт Гринт, сыгравший роль рыжеволосого Рона Уизли. Он рассказал, как ему было тяжело сниматься в серьезных сценах и сохранять невозмутимое лицо. Актеру постоянно хотелось смеяться. "Я ничего не мог сделать с первого раза, только с двадцатого", - признался Гринт.

Из-за этой особенности Руперта сцену первой встречи Рона и Гарри пришлось снимать без Рэдклиффа. Актеров записали по отдельности, а потом свели кадры во время монтажа.

Ранее мы писали, что "Гарри Поттер" оказался в числе самых удачных экранизаций по мнению россиян.

Фото: Instagram / t22felton