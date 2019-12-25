"Гарри Поттер" оказался в числе самых удачных экранизаций по мнению россиян

В тройку лидеров также попала кинотрилогия "Властелин колец" и "Зеленая миля".

Книжный сервис "ЛитРес" совместно с платформой Okko провели опрос и узнали, какие отечественные и зарубежные экранизации россияне считают самыми удачными. Результаты опроса оказались в распоряжении РИА Новостей.

Первое место в списке самых удачных экранизаций в истории заняла серия фильмов о Гарри Поттере, снятая по книгам Джоан Роулинг. Далее следует кинотрилогия "Властелин колец", в основе которой роман-эпопея английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Тройку лидеров замыкает "Зеленая миля" по произведению Стивена Кинга.

Кроме того, в рейтинг попал сериал 1995 года, снятый по книге Джейн Остин "Гордость и предубеждение", "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл, экранизация книги Сьюзен Коллинз "Голодные игры". Также россияне отметили работу Сергея Бондарчука "Война и мир" по произведению Льва Толстого, сумеречную сагу Стефани Майер, "Бойцовский клуб" по книге Чака Паланика и др.

В числе самых неудачных экранизаций оказались "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, в основе которых серия книг Сергея Лукьяненко. На втором месте фильм "Темная башня" по одноименному циклу Стивена Кинга, на третьем – "Хоббит" по роману Толкина.

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Фото: Instagram / harrypotterfilm