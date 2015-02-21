Актриса Анастасия Веденская показала, как выглядят её шрамы после драки в кафе в Петербурге

В ближайшие дни женщина приедет в Петербург, планирует посетить Эрмитаж и, может быть, Финский залив.

Актриса Анастасия Веденская показала своим подписчикам в Instagram, как выглядят ее шрамы после конфликта в кафе на Марата в Петербурге. По словам женщины, на днях она приедет в Северную столицу на экспертизу.

В будущем актриса планирует избавиться от шрамов с помощью лазера.

Конфликт разгорелся в ночь на 11 февраля в одном из заведений на улице Марата. После премьеры фильма "Дочь тьмы" в Петербурге Веденская вместе с сыном Гордеем вернулась в отель и решила немного отдохнуть в ресторане вместе с режиссером картины Ростиславом Мусаевым и его знакомой парой. Подвыпившая женщина бросила в Веденскую пивной бокал. За нее вступился бывший муж Владимир Епифанцев.

Фото: Instagram / @anastasia_vedenskaia