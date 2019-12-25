Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Об отчете аналитической компании сообщило американское издание Defense One.

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19. О данных исследованиях сообщила аналитическая компания Orbital Insights, передает издание Defense One.

В отчете компании отмечается, что российские оборонные заводы (среди которых – НПЦ "Салют", "Уралвагонзавод", "Гидромаш", и другие) на фоне пандемии COVID-19 якобы замедляют свое производство за счет снижения числа сотрудников, которые приходят на предприятия.

Данные получены на основе анонимных данных сотовых телефонов и прочей информации, находящейся в открытых источниках. Аналитики применили возможности интеллектуальной обработки данных и утверждается, что этот метод якобы может позволить отслеживать крупные перемещения людей почти в реальном времени.

Ранее стало известно о том, что разведка США провела расследование о происхождении коронавирусной инфекции. По данным разведки, вирус не был создан искусственно. Кроме того, в COVID-19 не нашли генетических модификаций.