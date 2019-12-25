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Активное солнце в начале лета поможет петербуржцам приостановить коронавирус
Сегодня, 12:37
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Alena_Zinovieva

Активное солнце в начале лета поможет петербуржцам приостановить коронавирус

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Врачи надеются, что город пройдет вторую волну заражений с минимальными потерями.

Солнечная активность в начале лета поможет приостановить распространение коронавируса среди петербуржцев. Врачи надеются, что город пройдет вторую волну заражений с минимальными потерями. Об этом пишут "Невские новости".

Ранее губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что коронавирус в городе не идет на убыль. Чуть позже он продублировал это сообщение на странице  в социальной сети "ВКонтакте". В доказательство своих слов Беглов привел статистику за прошлую неделю, когда число новых случаев коронавируса ежедневно превышало 500.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 11795 случаев инфицирования. Выздоровели 2480 петербуржцев, погибли 99 человек. За последние сутки зарегистрирован еще 455 случаев заражения коронавирусом.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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