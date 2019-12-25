Беглов сообщил, что заболеваемость коронавирусом в городе не идет на убыль

Глава города обратил внимание, что в конце прошлой недели два дня подряд количество вновь заболевших превышало 500 человек.

Губернатор Петербурга поделился статистикой по внебольничной пневмонии в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он сообщил, что с начала марта внебольничной пневмонией заболели 13 793 человека, выздоровели 7 250. Глава города уточнил, что в конце прошлой недели два дня подряд количество вновь заболевших превышало 500 человек. Такая статистика не дает оснований полагать, что заболеваемость коронавирусом идет на убыль.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 425 новых случаев коронавируса.

Фото: pixabay