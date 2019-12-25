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В Петербурге выявили 425 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:35
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nastya960

В Петербурге выявили 425 новых случаев коронавируса

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За последние сутки умерли 91 человек, в том числе 5 в Петербурге.

За последние сутки в России подтвердили 8 926  новых случаев коронавируса в 81 регионе, в том числе 3 577 случаев (40,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

В Петербурге выявили 425 новых случаев инфекции, в Ленинградской области – 70 случаев. За последние сутки умерли 91 человек, в том числе 5 в Петербурге.

За последние сутки выписано 2 836 человек, в том числе 34 в Петербурге и 44 человека в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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