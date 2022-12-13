Активная фаза спасательной операции после землетрясения в Сирии завершена. Соответствующей информацией с российскими журналистами в ходе видеообращения сделал контр-адмирал Олег Гуринов, который является заместителем руководителя отечественного Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Эксперт добавил, что на текущий момент все еще продолжается разбор завалов при использовании специальной техники, а также извлекаются тела погибших. Медики оказывают помощь пострадавшим, а волонтеры предоставляют населению страны Ближнего Востока гуманитарную подержку.
Активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших завершена. Продолжаются разбор завалов с использованием инженерной техники, извлечение тел погибших, оказание гуманитарной и медицинской помощи населению.
контр-адмирал Олег Гуринов
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Фото и видео: Минобороны России
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