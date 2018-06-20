Активистов из "Новой Охты" продержали в полиции до утра. Днем их повезут в суд

Петербуржцы рассказали о том, что их просили подписать признание об организации несогласованного митинга.

Один из задержанных активистов Новой Охты рассказал корреспондентам Piter.tv, что его вместе с остальными участниками акции собираются держать в отделении полиции до утра, а после сразу же отвезут в суд. На данный момент петербуржцы не смогли выяснить, какая именно судебная инстанция решит их судьбу. Piter.tv продолжает следить за развитием событий.

Нас пытались заставить подписать протокол, в котором мы признаемся, что организовали несанкционированный митинг. комментирует ситуацию один из задержанных.

Молодой человек отметил, что на данный момент в 76 отделе полиции находятся четверо активистов. Полиция отпустила только женщину. Жители Новой Охты заявили, что петербурженка пыталась взять всю вину на себя. Немногим ранее свободу вернули журналистке Piter.tv Надежде Путинцевой, которая освещала проблему активистов из Новой Охты.

Согласно составленному протоколу, импровизированный мешок с обращением против застройки сквера правоохранительные органы посчитали средством "наглядной агитации". Действия активистов расценены как проведение пикетирования без согласования с Комитетом по вопросам законности и правопорядка. Отметим, что в документации указано, что мероприятие было не одиночным, так как в нем участвовало несколько человек, которые находились друг от друга в одном метре

Оперативники отметили, что активисты не оказали сопротивления при задержании. Сами участники акции заявили, что их собираются продержать в участке до утра 25 апреля, а затем прямо оттуда отправить в суд.

Ранее мы писали о том, что фигурантам расследования из Новой Охты разрешили заказать в отделение пиццу.

Фото: Piter.tv