По словам петербуржцев, в ближайшее время освобождение им не грозит.

Задержанные участники акции у Смольного заказали в участок пиццу. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

В данный момент все задержанные опрошены. Однако, по словам петербуржцев, в ближайшее время освобождение им не грозит. Людям до сих пор не предъявили обвинение, есть шанс, что они проведут ночь в диалоге с полицией и следователями.

Полиейские ждут указаний "сверху" передают они

Напомним, что жители Новой Охты принесли к Смольному бетонный мешок-послание весом 300 кг. Так, с помощью арт-объекта петербуржцы хотели привлечь внимание к нехватке зеленых зон в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, они выступили против застройки последнего сквера на Маршака, 1. Однако, через несколько минут после старта акции всех активистов задержали полицейские. Вместе с ними в 76 отделение полиции на Мытнинской, дом 3 доставили и корреспондента Piter.TV Надежду Путинцеву. В итоге сотруднику нашей редакции предъявили обвинения в переходе дороги в неположенном месте, выписали штраф и отпустили спустя три часа.

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Фото:pixabay