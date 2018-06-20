После пожара в квартире на Белы Куна нашли обгоревшее тело 

Спасатели боролись с огнем около получаса.

Во Фрунзенском районе после пожара в квартире нашли обгоревшее тело. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

В горящей квартире был обнаружен труп мужчины. Предположительно, он покончил с собой до того, как произошел пожар. В настоящее время это устанавливают дознаватели сообщили в ведомстве "Петербургскому дневнику"

Ранее мы сообщали о том, что на втором этаже жилого дома на улице Белы Куна загорелась квартира. На месте работали два пожарных расчета. Пожарные боролись с огнем около получаса.

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Видео:Piter.TV