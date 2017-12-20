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Московский районный суд вспыхнул ярким пламенем во время рассмотрения дел 
Вчера, 21:55
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IRINA_CHALKINA
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Московский районный суд вспыхнул ярким пламенем во время рассмотрения дел 

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Задымление началось с женского туалета.

В понедельник, 29 октября, загорелся Московский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга

Извстно, что задымление началось с женского туалета. 

Во время возгорания в зале суда шло слушанье по делу задержанных активистов "Сети" и "Нового величия". Напоним, что митинг проходил 28 октября на Малой Садовой.

Известно, что всех посетителей и сотрудников суда вывели из здания. По предвартельным данным, причиной могла стать непотушенная сигарета. 

Ранее мы сообщали о том, что на Купчинской улице загорелась квартира в жилом доме

Фото:Pixabay

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Теги: задержанные на митинге , московский районный суд , пожар в суде
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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