Московский районный суд вспыхнул ярким пламенем во время рассмотрения дел 

Задымление началось с женского туалета.

В понедельник, 29 октября, загорелся Московский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга

Извстно, что задымление началось с женского туалета.

Во время возгорания в зале суда шло слушанье по делу задержанных активистов "Сети" и "Нового величия". Напоним, что митинг проходил 28 октября на Малой Садовой.

Известно, что всех посетителей и сотрудников суда вывели из здания. По предвартельным данным, причиной могла стать непотушенная сигарета.

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Фото:Pixabay