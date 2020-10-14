Актеры сериала "Хэппи Энд" – о вебкаме и обнаженных съемках

С Piter.tv пообщались исполнители главных ролей – Денис Власенко и Лена Тронина.

На стриминговой платформе more.tv продолжается показ сериала Happy End ("Хэппи Энд") Евгения Сангаджиева – артиста "Гоголь-центра" и выпускника школы "Индустрия". Работа стала его полноформатным дебютом, а зрители уже сейчас могут посмотреть четвертую серию, которая вышла на стриминге.

Еще один проект more.tv (сначала были "Трудные подростки", "Чики" и "Псих") находит ту интонацию, которой не было не только в российских сериалах, а в отечественном кино вообще. Актеры получают актуальный материал, камеру реже отводят в интимные моменты, а свобода интернета позволяет героям через мат выплеснуть все то, что накопилось за время запрета ненормативной лексики в медиапространстве. Со сценарной точки зрения у всех сериалов есть свои слабости, но это не отменяет другого факта – орудие найдено, надо научиться им пользоваться.

Конечно, для зрителя, не посмотревшего ни одной серии, "Хэппи Энд" может показаться тенденциозной работой после "Китобоя" или "Sheena667", но дело обстоит несколько иначе. У всех трех работ разный взгляд на вопрос вебкама и тему "стыдного", от фантасмагорического до иронического.

Сериал "Хэппи Энд" – о вебкам-индустрии. А где вебкам, там и порно. Первая серия начинается со сцены будничного приготовления к съемке группового секса, куда попадает главная героиня Лера (Лена Тронина). Как же она дошла до жизни такой в порноиндустрии? Сериал вам и расскажет.

В пиратской бухте интернета Лера и её парень Макс (Александр Горчилин) вместе товарищем-гиком Владом (Денис Власенко) работают вместе над продажей наркотиков в даркнете. После череды неприятностей с участием полиции Владу и Лере приходится сбежать из безымянного региона в Москву. Как заработать денег? Есть камера, ноутбук и множество похотливых зрителей.

Конечно, разочарованы могут быть те, кто ожидал увидеть копию сериала "Эйфория" на русском языке. Хотя "Хэппи Энд" идет той же дорогой, рассказывая о превратностях судеб молодых людей, методы раскрытия персонажей в первых сериях выбираются другие – операторских трюков мало, актерской игры много.

Piter.tv решил пообщаться о сериале с исполнителями главных ролей – Леной Трониной и Денисом Власенко.

Piter.tv: Как "Хэппи-энд" пришел в вашу жизнь? Пандемия наверняка внесла коррективы в подготовку и сами съемки.​

Лена: Я встречалась по "зуму" с режиссером, встречалась с продюсером. А через пару дней они пригласили оператора, который снимал мои пробы. Нужно было убедиться в том, что я именно тот человек, которого они хотят звать. А потом я уже полетела в Москву.

Денис: Да ничего, просто пришлось пройти самопробы из-за пандемии. А потом как-то позвали на кастинг, да и все.

Piter.tv: У актеров разное отношение к самопробам. Как вам вообще этот метод?

Лена: Я вообще всегда это делала. Когда до этого я снималась в Европе, там редко приглашали людей для того, чтобы провести живые кастинги –​ только если есть какая-то причина. Абсолютно нормальная форма проб за границей.

Денис: Да, у меня тоже поменялось отношение. Прикольно оказалось, что дома: это как будто тренинг был. Была возможность оставаться чуть-чуть в тонусе, а не покрываться плесенью.

Piter.tv: Кто вас вводил в курс дела по теме вебкама?

Лена: У нас были наставницы, одна из них снимала документальный фильм про порно/вебкам. В фильме была вебкам модель - Аврора, которая, в общем-то, потом была нашим наставником.

Денис: Другая еще историю про ноги рассказывала.

​Лена: Зрители ее просили походить ногами по чему-то. Но мне, наверное, запомнилась другая история, связанная со стримами. У одной девушки "практики" было так много, что потом не было секса два года со своим парнем. Она до сих пор из-за этого работает с психологом. Мне кажется, что я ничего более экстремального не слышала.

Piter.tv: Уже успели посмотреть два фильма, с которыми сравнивают "Хэппи Энд" – "Китобой" и "Sheena667"?

​Лена: "Sheena667" я посмотрела два года назад на "Кинотавре", мне очень он понравился. Я тогда вообще не знала, что такое вебкам и даже после просмотра фильма не поняла суть. Когда я столкнулась с этой темой в процессе подготовки к сериалу, только потом разобралась в вопросе.

Денис: Я смотрел "Китобоя". Мне кажется, что там не так подробно рассказывается, что это вообще такое и как это работает.



Piter.tv: Съемки в обнаженном виде –​ как ощущения? В теории это представлялось иначе?

Денис: Мне кажется забавным, когда люди спрашивают: "Ну чего, у тебя там кровь пульсировала? Ты как себя держал в руках?". На практике, происходит так, что вокруг стоит много народу, человек со звуком, с маслом, чтобы смазать тебе тело, человек с камерой, с хлопушкой и прочие. Ну и на мой взгляд, это немного неловко.



Piter.tv: К этому никак не подготовиться даже при учебе? Есть же распространенный тезис, что, мол, "актер – это инструмент"?

​Лена: Ну да, так все говорят. Так говорил и наш режиссер, что вот, "когда еще пока показывать тело, как не сейчас?" Со мной это не работало. Потому что вот момент – сейчас раздеваешься, и у тебя возникают какие-то ощущения. Раздеться-то, в общем, не проблема, меня захватывали мысли совсем о другом.

Денис: Каждый раз, на мой взгляд, это что-то типа "ой-ой".

Piter.tv: Часто актерам трудно смотреть за тем, как они выглядят на экране, в том числе и в интимных сценах. Вам удалось с этим справиться в контексте сериала?

Денис: Я переживал – на премьере думал, что сейчас вожмусь в кресло и буду краснеть, смотреть только на себя и писать в дневник ошибки. Вообще не так, на экране прикольно.

​Лена: Перед премьерой были смешанные чувства –​ мысли, что я не хочу это смотреть. Я боялась, что я там буду выглядеть по-дурацки. Но история настолько не про это, и Женя это все мастерски сделал, что стало легче. Мы же видели три серии подряд. Секс не является ключевым моментом истории.

Когда ты ногу сломал, часто ты думаешь, что вот все, у меня нога разлагается. Тебе надо пойти, сделать снимок, чтобы сказали, что все нормально. Надо было все увидеть и свериться.



Piter.tv: Обратную связь уже получали? Может быть, кто-то из "моралистов" проснулся?

Денис: Нет, абсолютно. Я этому удивился! Под трейлером только писали, что-то типа "как вам не стыдно".

​Лена: Я же вообще с Казахстана – восточная страна, мусульманская. И я думала, что мне сейчас начнут писать что-то обидное, неприятное. Но нет, никто ничего не написал. Сейчас мне пишут люди и говорят: "Я так рад, что ты с Казахстана!".

Материал подготовил Федор Быков, Piter.tv

Фото: предоставлено платформой more.tv