"Это история про нас всех": Юлия Пересильд представила в Петербурге фильм "Sheena667"

Эта работа стала для режиссера Григория Добрыгина дебютной.

В кинотеатре "Аврора" состоялся премьерный показ фильма "Sheena667". Картину петербуржцам представила актриса Юлия Пересильд.

В центре сюжета супружеская пара Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский). Они мирно живут и работают в автосервисе на окраине города. Но однажды в их спокойную семейную жизнь вторгается третий лишний – интернет. Виртуальная любовь ставит под угрозу вполне реальное семейное счастье.

Это история про нас всех, про то, как мы все постепенно переходим в виртуальную жизнь, и как нам кажется, она прекрасно может заменить жизнь реальную и обычную. Для меня это про это, в том числе. Как в любом хорошем произведении, там очень много разных тем. И тема о том, что человек ищет всегда, знаете что-то такое тайное, интересное и неизведанное и неизвестное, в нем тоже, конечно, есть. Юлия Пересильд

Сама Юлия призналась, что никогда не знакомилась через интернет. Актриса заявила, что для нее "это совсем невозможный способ знакомства".

У меня такого опыта нет и не было. Может быть будет, я не знаю. Но я никогда не знакомилась в интернете, и, честно говоря, для меня это совсем невозможный способ знакомства, но жизнь такая штука. Всякое бывает. А про Олю если говорить, то, наверное, это все-таки… Я бы не сказала про всепрощение, но это такой момент, когда она настолько его любит, настолько, что даже не хочет в это верить. Не может поверить, что он как-то так с ней поступил. Юлия Пересильд

"Sheena667" является режиссерским дебютом Григория Добрыгина. Картина была представлена еще на "Кинотавре" в 2019 году. Однако из-за пандемии коронавируса широкая премьера состоялась только в апреле 2021 года.

Ранее Юлия Пересильд ответила на критику ее игры в сериале "Угрюм-река".

Видео: Piter.TV