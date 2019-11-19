Актеры из "Властелина колец" воссоединились ради нового шоу

На YouTube появился трейлер выпуска.

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart". Трейлер этой встречи опубликовали на YouTube.

Во время беседы с Шоном Эстином (хоббит Сэм) ведущий программы уговаривает его позвонить исполнителю роли Фродо Элайдже Вуду. "Вы несколько раз сражались с армией орков, ранили демоническую паучиху Шелоб, избавились от Голлума и уничтожили самое мощное кольцо в мире. Неужели после всего этого тебе тяжело позвонить ему?" – спросил Джош Гад актера.

В итоге к видеоконференции один за другим присоединились многие актеры, сыгравшие в экранизации романа Дж. Р. Р. Толкина. В их числе был Элайджа Вуд, Доминик Монаган (Мериадок), Билли Бойд (Пиппин), Орландо Блум (Леголас) и Иэн Маккеллен (Гэндальф).

Из трейлера понятно, что в полном выпуске шоу актеры рассказали о съемках и работе над фильмами. Некоторые из звезд "Властелина колец" зачитали свои реплики.

"Властелин колец" – это сказания о Средиземье, хроника Великой войны за Кольцо, войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел кольцом, получал власть над всеми живыми тварями и был обязан служить злу.

История начинается в тихой деревне, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает разговор о кольце, который Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало властителю Средиземья Саурону. Теперь Саурон хочет вернуть себе свое сокровище. Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику Фродо с наставлением уничтожить его.

Ранее Джош Гад уже устраивал подобное представление, воссоединяя в онлайн-шоу актеров из комедии "Балбесы" (1985 год), приключенческого фильма "Назад в будущее" (1985 год) и мелодрамы "Всплеск" (1984 год).

Проект "Reunited apart" создан для того, чтобы собрать средства для некоммерческой международной организации здравоохранения Project hope.

Ранее мы писали, что фильм "Текст" признали лучшим по версии АПКиТ.

Видео: YouTube / Josh Gad