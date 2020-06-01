Фильм "Текст" признали лучшим по версии АПКиТ

За победу в этой номинации также боролись картины "Холоп" и "Дылда".

В субботу, 30 мая, в онлайн-режиме состоялось вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лучшей полнометражной картиной в этом году признали работу режиссера Клима Шипенко "Текст". Об этом пишут РИА Новости.

За победу в этой номинации также боролись картины "Холоп" Клима Шипенко и "Дылда" Кантемира Балагова. Шипенко признался, что победа "Текста" для него стала неожиданностью. Он думал, что награду получит "Холоп".

Главную роль в фильме "Текст" исполнил Александр Петров. По сюжету его персонаж, 27-летний Илья Горюнов семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в сбыте наркотиков. Теперь он выходит на свободу и хочет отомстить мажору Петру, который подбросил ему запрещенные вещества и поломал жизнь. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает импульсивный поступок и получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – к его фотографиям, видео, переписке с родителями и девушкой Никой. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

Премия АПКиТ проводится с 2013 года. В жюри входят продюсеры Сергей Сельянов, Сергей Мелькумов, Игорь Мишин, Игорь Толстунов и другие.

Ранее мы писали, что Райан Гослинг сыграет в фильме "Человек-волк".

Видео: YouTube / В Рейтинге