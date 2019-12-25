Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Оригинальная картина заложила ряд основополагающих признаков жанра ужасов

Кинокомпания Universal выпустит ремейки своего классического фильма ужасов 1941 года "Человек-волк". Главную роль в нем сыграет обладатель "Золотого Глобуса" Райн Гослинг ("Дневник памяти", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049"), пишет Variety.

На место режиссера претендует постановщик фильмов "Чистокровные" и "Безупречный" Кори Финли. Сценарий к ленте напишут авторы "Оранжевый — хит сезона" Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Других подробностей о проекте пока нет.

Фильм "Человек-волк" с Лоном Чейни-младшим, вышедший в прошлом веке, рассказывал историю о человеке-оборотне. Лента во многом заложила ряд основополагающих признаков жанра ужасов и получила несколько сиквелов, в том числе крупнобюджетный ремейк этого фильма с Бенисио дель Торо в главной роли.