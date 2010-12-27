В Петербурге избили актера из сериала "Мажор-2"

Артиста увезли в больницу с синяками на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Петербурге избили актера "Ленфильма" Марка Коваля. Инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта в районе проспекта Обуховской Обороны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, Коваль ждал прихода транспорта, когда на него напали неизвестные. 29-летнего актера госпитализировали с синяками на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.

Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Российским телезрителям он известен по ролям в сериалах "Мажор-2", "Морские дьяволы", "Выжить любой ценой", "Белый шаман" и других.

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Фото: Piter.TV