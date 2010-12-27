Банда подростков на велосипедах распылила перцовку прохожему в лицо

Мужчина сделал замечание молодым людям, а в ответ получил хамство и маты.

В одном из дворов на Проспекте Просвещения произошел конфликт между местным жителем и бандой подростков на велосипедах. Мужчина сделал замечание молодым людям, на которое они отреагировали хамством. За это он ударил одного из мальчиков по лицу. Тот в свою очередь отомстил обидчику, распылив перцовку в лицо. Об этом сообщается в Telegram-канале "Двач".

Известно, что взрослый мужчина попросил подростков покинуть двор, поскольку они мешали прохожим, в том числе мамочкам с колясками. Молодые люди не послушались. Один из них оскорбил оппонента, за что получил по лицу.

После этого между нападавшим и школьниками началась словесная перепалка. Завершилось все тем, что молодые люди решили сбежать, распылив напоследок перцовку. Ребята сели на велосипеды и рванули со двора под веселые возгласы одного из мальчиков.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Как стало известно Piter.TV, заявлений в полицию по факту случившегося не поступало.

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Фото: t.me / dvachannel