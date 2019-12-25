Актер из "Звездных войн" обвинил Disney в расовой дискриминации

Изначально его персонаж был более важен для трилогии, однако потом его отодвинули на второй план.

Британский актер Джон Бойега, известный по роли Финна в трилогии сиквелов "Звездных войн", обвинил студию Disney в расовой дискриминации. Об этом он заявил в интервью GQ.

По словам Бойега, изначально его персонаж был более важен для трилогии, однако потом его отодвинули на второй план. Актер считает, что это, в частности, произошло из-за расовой дискриминации со стороны студии.

В беседе с представителями Disney Бойега заявил, что вводить чернокожих персонажей, продвигать их как наиболее важных во франшизе, а после уводить на второй план – это "нехорошо".

Актер считает, что аналогичным образом поступили с его коллегами по съемочной площадке "Звездных войн". А именно с "братом из Гватемалы" Оскаром Айзеком, Наоми Аки и Келли Мари Трэн.

Трилогия сиквелов "Звездных войн" завершилась в 2019 году. Последним фильмом франшизы стали "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Джон Бойега исполнил в ней роль штурмовика Первого Ордена Финна. Его герой дезертирует и переходит на сторону Сопротивления.

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Фото: Instagram / johnboyega