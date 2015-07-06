Megogo снимет первый в России драмеди-сериал о спортивном агенте

Премьера состоится весной 2021 года.

В Москве стартовали съемки первого в России драмеди-сериала о закулисье хоккейной жизни. Картина получила название "Крюк". Премьера состоится весной 2021 года эксклюзивно на видеосервисе Megogo. Об этом говорится в сообщении онлайн-кинотеатра.

Сюжет сериала расскажет историю об известном в прошлом хоккеисте Никите Крюкове. В качестве продолжения спортивной карьеры он выбрал путь хоккейного агента. Пытаясь выстроить карьеру в агентском бизнесе, Никита остается один на один со спортивно-финансовой машиной. В достижении цели ему мало помогают былые хоккейные заслуги.

Главную роль в сериале исполнит Юрий Колокольников. В первом сезоне запланировано 10 серий. Продюсерами проекта стали Георгий Малков и Станислав Довжик. Режиссерское кресло занял дебютант Иван Оганесов. Производством сериала также будут заниматься хоккейные клубы "Динамо" и "Авангард".

Ранее мы писали, что "Довод" Нолана до премьеры заработал в России 11 млн рублей.

Фото: Megogo