Эндрю Джек, сыгравший майора Эматта в "Звездных войнах", умер от коронавируса

Ему было 76 лет. Его жена находится на карантине.

Британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший роль майора Калуана Эматта в киноэпопее "Звездные войны", скончался от коронавируса в 76 лет. Об этом сообщило издание Evening Standard со ссылкой на агента актера Джилл Маккалоу.

Жена актёра при этом не смогла попрощаться с ним, так как находится на карантине в Австралии.

Эндрю Джек исполнял роль майора Калуана Эммата в эпизодах "Пробуждение силы" и "Последние джедаи". Больше Эндрю Джек прославился как преподаватель. Например, он учил эльфийскому языку актером фильма "Властелин колец". Также он занимался с Робертом Дауни-младшим, Кейт Бланшет и другими.

В Великобритании зафиксировано более 25 150 случаев заражения коронавирусом, скончались 1789 человек.

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Видео: YouTube/ iVideos