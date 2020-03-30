Он с 16 марта находился в больнице.

Умер национальный герой Греции Манолис Глезос. Герой греческого сопротивления скончался в понедельник в больнице в Афинах. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь. Об этом рассказал бывший замминистра обороны Греции Костас Исихос.

Манолис умер в больнице. Последнее время он болел, за полтора года перенес две пневмонии, - рассказал бывший чиновник.

Он подчеркнул, что Глезос с 16 марта находился в больнице. Ему было 97 лет.

В мае 1941 года он с товарищем сорвал нацистский флаг, развевавшийся над Акрополем.

Ранее автор песни I Love Rock "n" Roll умер от коронавируса в 69 лет.

Видео: YouTube / Vista Agenzia Televisiva Nazionale, SYRIZA European Parliament, ActuaTV