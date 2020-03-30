Умер национальный герой Греции Манолис Глезос. Герой греческого сопротивления скончался в понедельник в больнице в Афинах. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь. Об этом рассказал бывший замминистра обороны Греции Костас Исихос.
Манолис умер в больнице. Последнее время он болел, за полтора года перенес две пневмонии, - рассказал бывший чиновник.
Он подчеркнул, что Глезос с 16 марта находился в больнице. Ему было 97 лет.
В мае 1941 года он с товарищем сорвал нацистский флаг, развевавшийся над Акрополем.
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Видео: YouTube / Vista Agenzia Televisiva Nazionale, SYRIZA European Parliament, ActuaTV
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