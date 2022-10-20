Аксенов заявил о желании жителей Херсонской области защищать регион от ВСУ

Глава Крыма рассказал о стремлении граждан защищать регион от неонацистов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о желании жителей Херсонской области с оружием в руках защищать регион от Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление глава полуострова сделал в эфире проекта "Соловьев Live" в ходе интервью с журналистом Владимиром Соловьевым. Накануне чиновник с рабочим визитом посетил новый регион РФ, присоединившийся после референдума.

Паники нет. Некоторые мужчины, мы разговаривали с ними, говорят, что мы не уйдем, с оружием в руках защищать будем и не собираемся уступать нацистам ни грамма родной земли. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник добавил, что большая часть населения отказывается уезжать с территории, так как всю жизнь провели в регионе. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

Аксенов назвал удар по инфраструктуре Украины новым этапом СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE