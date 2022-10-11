Аксенов назвал удар по инфраструктуре Украины новым этапом СВО

Глава Крыма оценил массированные ракетные удары по территории Украины.

Глава российского региона Сергей Аксенов назвал удар по инфраструктуре Украины новым этапом специальной военной операции. В эфире проекта "Соловьев Live" чиновник призвал не считать эти миссии только "разовой акцией".

Это новый этап СВО. Я надеюсь, что это будет не разовая акция…Надо продолжать. Стратегия, которая выбрана на сегодняшнее утро, – правильная, если она будет продолжаться – все быстро закончится. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности от 10 октября сообщил о том, что утром был нанесен массированный удар высокоточным отечественным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Само ЧП на Крымском мосту глава государства счел терактом.

Аксенов: теракт на Крымском мосту готовили заранее.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live