Аксенов: теракт на Крымском мосту готовили заранее

Губернатор полуострова призвал не делать массированные удары со стороны РФ "разовой акцией".

Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что теракт на Крымском мосту украинские спецслужбы готовили заранее. Об этом чиновник упомянул в ходе выступления на проекте "Соловьев Live". Эксперт добавил, что киевскому режиму рано радоваться, так как эта переправа все равно будет восстановлена. Он напомнил, что российский президент лично сделал об этом поручение. Губернатор полуострова также счел власти Украины террористическим, так как жертвами этого преступления стали мирные граждане, которые погибли при взрыве грузовика.

Они готовили этот теракт давным-давно. А то, что радовались - ну так зря радовались, возможности у нашей страны для восстановления есть, и приложены сегодня все усилия. Сергей Аксенов, глава Крыма

По мнению чиновника, следует вести речь об ущербности этих людей, которые злорадствуют над тем, что погибли люди. Сергей Аксенов добавил, что не понимает, с кем на Украине можно вести переговоры по урегулированию конфликта.

Сергей Аксенов: на Крымском мосту починили 50 метров полотна.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live