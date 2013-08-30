Сергей Аксенов: на Крымском мосту починили 50 метров полотна

Глава полуострова рассказал о восстановительных работах на переправе.

Сергей Аксенов рассказал о том, что на Крымском мосту специалисты уже починили 50 метров полотна. Это произошло перед запуском поездов на железнодорожном маршруте переправы после теракта. Соответствующее заявление губернатор региона сделал в эфире проекта "Соловьев Live" вечером 10 октября. На текущий момент железнодорожное сообщение между полуостровом и другими регионами восстановлено в полном объеме.

50 м взорванных шпал были восстановлены к 18:00 того же дня. Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперт добавил, что позже властям понадобится заменить два пролета на железнодорожной части моста. Об этом также говорил на правительственном совещании у председателя кабинета министров России Михаила Мишустина ответственный за вопрос вице-премьер Марат Хуснуллин. Сергей Аксенов упоминал о том, что удалось добиться сокращеннного времени ожидания для проезда через мост легкового транспорта. Сейчас оно не превышает более одного часа. К 16 октября будет открыт проезд для грузовиков и автобусов.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live