Аксенов сообщил, что ждет новых покушений по заказу Киева

В Крыму напомнили о работе силовых структур России по предотвращению покушений.

Сергей Аксенов заявил, что после четырех предотвращенных российскими спецслужбами покушений на его жизнь в 2024 году киевские власти не отказались от идеи физического устранения чиновника. Соответствующее заявление сделал губернатор полуострова Крым, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24". Гость эфира указал, что последний год на него пытались совершить четыре покушения. Он добавил, что украинские власти не г=нушаются никакими методами и надеются создать в обществе панические настроения, дестабилизировать обстановку. Сергей Аксенов добавил, что верит в профессионализм сотрудников служб государственной безопасности.

На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник задачу эту со своих исполнителей еще не снял. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава Крыма также призвал не доверять вбросам и фейкам, которые распространяет киевский режим.

Фото: Telegram / Крым-24