Аксенов рассказал, когда отремонтируют дорогу на Ай-Петри

В Крыму рассказали о планах ремонта дорожной сети на следующий год.

Ремонт дороги к плато Ай-Петри со стороны Ялты должен быть завершен к 1 сентября этого года. Соответствующее заявление губернатор Крыма Сергей Аксенов сделал в общении с местными журналистами. Видеозапись с сообщением опубликована в социальных сетях российского чиновника с полуострова. Глава региона пояснил, что в текущем году профильные службы отремонтируют 18 километров горной трассы. А уже в 2026 году сотрудники "Крымавтодора" приступит к ремонту участка дороги, начинающегося с плато и завершающимся селом Соколиное Бахчисарайского района.

Дорога со стороны Ялты на Ай-Петри будет до 1 сентября закончена. И на следующий год мы сделаем уже сверху, непосредственно с плато спустимся до поселений. Закончим к следующему сезону в полном объеме. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля 2025 года. На первом этапе специалисты работали над пятикилометровым участком, расположенном от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Сейчас восстановительные мероприятия ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость проекта составила 847 823,051 тысяч рублей.

Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме.

Фото и видео: Telegram-канал Сергея Аксёнова