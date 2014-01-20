Сергей Аксенов оценил выступление украинского политика для издания Le Parisien.

Глава полуострова Крым Сергей Аксенов назвал признаем неизбежности слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что у Вооруженных сил страны нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территорию российского региона. Соответствующее заявление сделал губернатор полуострова Сергей Аксенов, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24". Чиновник упомянул о том, что невозможно доверять словам противника, которые делаются в публичном поле. Он напомнил об известной фразе "хочешь мира, готовься к войне".

То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены. Сергей Аксенов, глава Крыма

По словам чиновника, Крым уже извлек все необходимые уроки, поэтому оборонные укрепления на полуострове создавались еще с 2022 года. По мнению Сергея Аксенова, с точки зрения предупредительных мер местными властями все было сделано правильно. Сейчас же регион готов к любому сценарию развития ситуации. Однако, по мнению губернатора, никакая сухопутная операция Вооруженных сил Украины Крыму не угрожает. Чиновник не исключил диверсионные действия киевского режима, включая воздушные удары беспилотниками и ракетами.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью иностранной газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль земли Крыма и Донбасса. Глава соседнего государства заметил, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

Глава Крыма заявил, что все президенты Украины мечтали его посадить.

Фото и видео: Вконтакте / Крым 24 | Новости Крыма и Севастополя