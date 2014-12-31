Глава Крыма: все президенты Украины мечтали меня посадить

Сергей Аксенов напомнил о своей работе по защите прав русскоязычного населения в Крыму.

Глава российского полуострова Крыма Сергей Аксенов заявил, что все украинские президенты во времена нахождения территории под контролем киевского режима мечтали его посадить в тюрьму. Соответствующее заявление сделал губернатор полуострова Сергей Аксенов, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24". Чиновник упомянул о том, что до момента воссоединения Крыма с Москвой возглавлял сначала движение, а затем партию "Русское единство". Под его началом неоднократно проводились митинги местного населения в поддержку и защиту прав русскоязычного населения. В связи с этой ситуацией руководители СБУ занимались его персоной и искали вариант того, как "отрегулировать" положение.

Я благодарен крымчанам, которые тогда чувствовали ситуацию и необходимость менять политическую ситуацию. Наверное, то, что мы тогда начинали к этому готовиться и заниматься, все это тоже толчком послужило к тому, что лидер принимал решение в 2014 году. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону.

Фото и видео: Вконтакте / Крым 24 | Новости Крыма и Севастополя