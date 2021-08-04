Аксенов призвал главу Песчаного уйти в отставку из-за работы общепита ночью

В Крыму рассказали о непослушании главы администрации поселка.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал главу поселка Песочное Бахчисарайского района уйти в отставку по собственному заявлению из-за работы общепита ночью. Такое заявление губернатор сделал во время оперативного заседания штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Чиновник уточнил, что администрация населенного пункта разрешила работу заведений несмотря на его указ. Таким образом глава поселка превысила должностные полномочия. Однако ее решение было отменено по постановлению прокуратуры.

У нас что, Песчаное – это отдельное государство, со своим языком и флагом? Там ситуация уже за грань вышла. Глава администрации уже сама принимает какие-то акты и меры. Провести полную проверку с привлечением всех служб. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник заметил, что если глава поселка откажется уходить по собственному желанию, то ее отставка будет достигнута по судебному постановлению. Аксенов подчеркнул, что получал жалобы на работу чиновницы от населения и руководства Бахчисарайского района. Глава региона полагает, что этот человек занимается саботажем и не реагирует на обращения к ней. При этом Аксенов заметил, что у власти хватит сил "привести в чувства".

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Видео: Вконтакте / Сергей Аксенов