Первый иск Киеву будет подан осенью 2021 года.

Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал председатель комитета по законодательству регионального Государственного совета Сергей Трофимов. Чиновник также является заместителем главы рабочей группы по анализу последствий блокад. Специалист уточнил, что речь идет о водных, энергетических, банковских, продовольственных и транспортных ограничениях. Самыми масштабными судебными исками станут по поводу водной и энергетической блокадам. Первый из них будет направлен в инстанцию осенью текущего года.

Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки. Сергей Трофимов, представитель Госсовета Крыма

По данным экспертов, сумма ущерба для региона составила 1,47 триллиона рублей. Проблемы с доступом к пресной воде полуостров испытывает с 2014 года, когда регион воссоединился с Россией. Киев в одностороннем порядке перекрыл Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Чиновники пытались решить вопрос за счет естественного наполнения водохранилищ, но в 2020 году они значительно обмелели. Это привело к ограничению подачи воды в отдельных городах. на обеспечение водоснабжения региона из бюджета страны выдели порядка 50 млрд рублей.

Киев наступает на старые грабли из-за воды в Крыму: Аксенов.

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