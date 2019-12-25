Киев наступает на старые грабли из-за воды в Крыму: Аксенов

Политик рассказал о 5-летней энергетической блокаде Крыма. По его словам, энергоблокада была прорвана в кратчайшие сроки.

Киев наступает на старые грабли из-за воды в Крыму. Подобную точку зрения высказал глава полуострова Сергей Аксенов на своей страничке во "ВКонтакте".

Аксенов считает, что блокада еще больше сплотила крымчан. Глава Крыма в очередной раз отметил, что власти сделали правильный выбор в марте 2014 года. Запуск новых электростанций позволил полуострову перестать быть энергодефицитным регионом. До этого Крым получал до 80% электроэнергии с территории Украины. Однако, 5 лет назад "подконтрольные киевскому режиму террористы взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, обесточив весь полуостров".

Полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана, разработанного правительством. Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова. - Сергей Аксенов, глава Крыма

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