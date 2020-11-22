Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Медведев обошел Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча длилась 2 часа 38 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал итогового турнира АТР в Лондоне. Это произошло впервые в его карьере.

Его оппонентом в финале станет Доминик Тим, который победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Отмечается, что в преддверии матча фаворитом считали Надаля. Однако российский теннисист выступил великолепно в групповом этапе. Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков посчитал, что Даниил Медведев созрел для того, чтобы впервые нанести поражение Рафаэлю.

Медведев стал третьим россиянином, дошедшим до финала Итогового турнира АТР. До него это удавалось лишь Николаю Давыденко и Евгению Кафельникову. При этом, трофей получил только Давыденко. Рафаэль остался единственным представителем "большой тройки", который ни разу не выиграл в финале мирового тура.

Ранее мы сообщили, что в Минске заметили колонну военной техники.

Видео: Youtube/Tennis TV