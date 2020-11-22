В воскресенье в столице республики пройдут очередные марши оппозиционеров.

В Минске заметили колонну военной техники. Усилены меры безопасности на улицах. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

На улицах усилено патрулирование. В центре замечены экипажи ГАИ. На ключевых площадях Минска выставлены металлические ограждения и оцепление силовиков. На площади Независимости, Октябрьской площади, у стелы Минск – город-герой и в районе резиденции президента – Дворца Независимости усилены меры безопасности. Неподалеку находится спецтехника и микроавтобусы силовиков.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов избирателей, победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры посчитали, что выборы фальсифицированы и решили выйти на улицы и выступить против кандидатуры Лукашенко. Акции протеста проходят каждые выходные. Наиболее масштабные проходят в воскресенье.

Ранее мы сообщили, что Китай ввел карантин в городе на границе с Россией.

Видео: TUT.BY