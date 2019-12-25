Причиной стали два выявленных там случая коронавирусной инфекции.

Китай ввел карантин в городе на границе с Россией. Речь идет о городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия), граничащем с Забайкальским краем.

В городе проживают 172 тыс. человек. Все они пройдут тест на коронавирус. Помимо этого, в округе приостановлены занятия в школах и детских садах, временно закрыты общественные места и запрещены все массовые мероприятия, включая банкеты. Власти хотят выяснить, где именно заразились эти два человека. Возможно, они успели заразить кого-то еще. Сотрудники общественной безопасности усилили контроль на дорогах, чтобы сократить поток людей между Маньчжурией и соседним районом городского подчинения Чжалайнор.

За сутки в Китае выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Из них 14 пациентов были приезжими, 2 человека заболели в Маньчжурии и 1 в Шанхае.

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