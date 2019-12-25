Прошло полгода с тех пор, как американская администрация направила депозитариям (Канаде и Венгрии) и остальным странам-участницам документа уведомление о выходе из ДОН.

США вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Они не намерены проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью.

Вашингтон больше не имеет доступ к полученным во время полетов данным. В заявлении госсекретаря США Майкла Помпео говорится, что возможно Вашингтон пересмотрит решение о выходе, если Россия "продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия". Глава Белого дома Дональд Трамп посчитал, что есть шанс достичь нового соглашения.

В России считают, что это шаг вперед к системе контроля над вооружениями. Но будущие действия будут определять в зависимости от того, как поведут себя в дальнейшем другие участники ДОН.

Ранее мы сообщили, что в России предсказали рост цен на услуги ЖКХ.

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