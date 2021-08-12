  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:15
60
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Аксёнов поставил точку в вопросе "возращения" полуострова в состав Украины

0 0

Глава Крыма напомнил, что Киев не способен вернуть регион военным методом.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поставил точку в вопросе "возращения" полуострова в состав Украины. Чиновник провел прямую линию с населением региона. Он заметил, что Киев не способен вернуть территорию военным путем. Спикер назвал бредом сумасшедшего слухи о том, что крымчане самостоятельно хотят вернуться под контроль Украины. При этом губернатор подчеркнул, что с  народом соседней страны РФ может найти общий язык, так как подавляющее большинство украинцев н испытавают к крымчанам вражду.

У руководства Украины стоят люди, которые живут по принципу: "чем в Крыму хуже, тем им лучше". Власти Украины начинают потирать руки, когда у нас засуха или наводнение. Они понимают, что "вернуть" Крым они не могут.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Спикер прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что политик в детстве ловил в Крыму рапанов. Аксенов заметил, что есть глава Украины хочет рапанов, то ему придется их покупать, так как отсылать их за границу никто не будет. Чиновник считает, что в этом вопросе Киев "перебьется".

Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем.

Видео: ВКонтакте / Сергей Аксенов

Теги: владимир зеленский, крым, рапаны, сергей аксенов
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии