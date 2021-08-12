Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем

Губернатор Крыма рассказал о сильных ливнях, которые накрыли регион летом.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополе. Чиновник прокомментировал ситуацию во время прямой линии с населением. Специалист напомнил, что в регионе прошли обильные ливни, но при этом никакого прорыва дамбы зафиксировано не было. Сильный дождь зафиксирован 11 августа в вечернее время. Это привело к перенаправлению естественного водоема и сходу потока воды между населенными пунктами Краснолесье и Доброе. Пострадали несколько жилых зданий и придомовых территорий, участок трассы до Ялты. Экстренным ведомствам пришлось эвакуировать шестерых жителей региона.

Дамбу не прорвало на ставке. Перелив произошел через дамбу. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник напомнил, что в 2021 году полуостров накрыли осадки, которых ранее никогда не было. Сильные ливни затронули регион в середине июня, начале июля. Это привело к подтоплению ряда районов. Больше всего повреждений получили Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

Аксенов оценил запасы воды в Крыму.

Видео: ВКонтакте / Сергей Аксенов