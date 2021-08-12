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Аксенов оценил запасы воды в Крыму

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Глава Крыма рассказал о том, что вопрос с пресной водой снят с повестки дня.

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил запасы воды на полуострове. Чиновник ответил на вопрос местного населения во время прямой линии. По словам специалиста, пресной воды в регионе хватит по приблизительным подсчетам еще на 2-3 года. За этот период времени в республике будет продолжена реализация мероприятий по налаживанию устойчивого водоснабжения населения и инфраструктурных объектов.

Сначала нас засуха преследовала, теперь мы водой обеспечены более чем. Все водохранилища полные. При нынешних осадках уже накоплено воды в водохранилищах более чем, что позволяет не беспокоиться за ближайшие два-три года вообще. Это при том, что если не будет ничего делаться.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник напомнил, что федеральный центр направил денежные средства на ликвидацию потерь в системе водоснабжения в Крым. Система Симферополя до сих пор переводится на снабжение водой из подземных источников. Одновременно с этим строятся два новых водохранилища. Сейчас проект готов на этапе технико-экономического обоснования. В Ялте будет внедряться система переброски воды из водопадов до водохранилища, обустроена опреснительная установка.

Аксенов назвал информацию, распространяемую противниками вакцинации, ересью.

Видео: ВКонтакте / Сергей Аксенов

 

Теги: крым, пресная вода, сергей аксенов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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