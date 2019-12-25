На полуострове призвали не верить тому, что "пишут на заборах".

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал информацию, распространяемую противниками вакцинации, ересью. Такое заявление губернатор сделал во время оперативного заседания штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он призвал жителей региона не обращать внимание на высказывания антипрививочников.

Обращений масса поступает от различных общественных организаций. Рассказывают, что вакцина меняет код генетический, вносит изменения в структуру человеческого организма. Полная ложь и вранье. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор Крыма подчеркнул, что он сам прошел через вакцинацию, как и большее количество его коллег в местных и федеральных органах власти. Он напомнил, что с прививкой человек меньше подвержен возможному инфицированию. В случае заражения он перенесет болезнь легче.

Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму.

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